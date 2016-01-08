نشرة ONA للفضائيات| «عين على البرلمان» ينطلق على الحياة.. ورشا نبيل تدخل قاعة البرلمان..وياسمينا ضيفة «أعزائي المشاهدين»

إعداد: إنجي لطفي

> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج «عين علي البرلمان»، من تقديم الإعلامية دينا فاروق، على فضائية «الحياة 2».

الخبر

حرصت الإعلامية رشا نبيل على تقديم فقرة خاصة في حلقتها الليلة من برنامج “كلام تاني” على شاشاة “دريم” من قلب قاعة مجلس النواب، مع المستشار أحمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب، قبل 48 ساعة فقط من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في التاسعة صباحا الاحد المقبل.

الخبر

تعرض قناة سي بي سي غدًا السبت، الحلقة العاشرة من برنامج “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، وذلك في تمام الحادية عشر مساءا.

الخبر

> نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير حمدي أحمد، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان .

الخبر