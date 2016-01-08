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فينجر: جوارديولا قد يناسب أرسنال.. وهكذا أمهد الطريق لخليفتي

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فينجر: جوارديولا قد يناسب أرسنال.. وهكذا أمهد الطريق لخليفتي فينجر: جوارديولا قد يناسب أرسنال.. وهكذا أمهد الطريق لخليفتي

يؤمن آرسين فينجير المدير الفني لأرسنال أن نظيره في بايرن ميونيخ بيب جوارديولا قد يناسب المدفعجية حال تدريبه للفريق في المستقبل.

وأعلن جوارديولا في وقت سابق رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري مؤكدا أن وجهته المقبلة ستكون هي الدوري الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن مانشستر سيتي يعد هو أقرب فريق في إنجلترا سيحصل على خدمات المدرب الإسباني.

وتحدث فينجر في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة قائلا:"هل طريقة جوارديولا في العمل لثلاث سنوات فقط مع كل فريق يدربه تناسب أرسنال؟ كل شيء يناسب أرسنال".

وأوضح"كل مدرب له طريقته الخاصة في إدارة مسيرته، لا يوجد طريقة واحدة طالما أن كل مدير فني يعطي أفضل ما عنده للمكان الذي يعمل به".

وأكمل"أهم شيء بالنسبة لي هو أنه حينما تعمل مع فريق كرة قدم عليك أن يكون التزامك الكامل ناحيته وأن تعطي افضل ما عندك".

وبسؤاله عن ما هي المدة المناسبة لأي مدرب للبقاء في منصبه أجاب"لا أحد يعرف، لم أكن أخطط للبقاء مع أرسنال لـ20 عاما".

وينتهي تعاقد فينجر مع أرسنال في صيف عام 2017 وعن توقعه في اسم خليفته علق"ليس من وظيفتي التحدث عن من سيأتي بعدي".

وأتم"أهم شيء هو أن أجعل المدرب القادم يجد الفريق في مركز قوة ولديه العديد من اللاعبين المميزين وأن يكون النادي في موقف مالي جيد".

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فيديو اليوم السابع