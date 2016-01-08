ننشر تفاصيل نجاح الأمن فى إجهاض عملية إرهابية داخل أحد فنادق الغردقة

نجحت قوات الأمن فى البحر الأحمر فى صد هجوم إرهابى على أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، واستطاعت الأجهزة الأمنية قتل إرهابيين حاولا دخول الفندق.

وعلم "اليوم السابع" أن الإرهابيين حاولا دخول فندق وهما يرتديا أحزمة ناسفة، فى محاولة لاختطاف سياح كرهائن، إلا أن قوات الأمن، وأمن الفندق، تعاملوا معهما واستطاعا قتل الإرهابيين، فيما أصيبا سائحين، ألمانى ودانماركى بإصابات طفيفة، ونُقِلا إلى مستشفى النيل التخصصى بالغردقة.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى، إن خبراء المفرقات يعملون الآن على فك الحزامين الناسفين، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة المحيطة بالفندق، وأغلق الأمن كمين الكيلو 85 للقادمين من قنا باتجاه الغردقة، والكمين الشمالى للقادمين من القاهرة.

الأمن ينجح فى صد هجوم إرهابى على فندق بالغردقة ومقتل إرهابيين