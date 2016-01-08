وفاة توأم ملتصق بعد ولادتهما بدقائق فى الفيوم

شهد مستشفى الفيوم العام، مساء اليوم، ولادة توأم ملتصق لبنتين، من الصدر والبطن، وتوفيتا عقب الولادة، وتم عمل اللازم للأم وحالتها مستقرة، وهى بالمستشفى تحت الملاحظة.

كانت ربة منزل من إحدى قرى مستشفى أبشواى بالفيوم، دخلت مستشفى الفيوم العام مساء اليوم، وهى تعانى آلالم الولادة، ومعلق جزء من الجنين خارج البطن بعد محاولات فاشلة لولادتها بمستشفى أبشواى المركزى.

وبعد ولادتها بشكل طبيعى كانت المفاجأة أن المولود توأم ملتصق لبنتين من البطن والصدر، وتوفيتا عقب الولادة، وتبين أن الأم ربة منزل وهذه هى الولادة الرابعة لها وحالة الأم مستقرة.