ننفرد بنشر صور جثتى إرهابيين حاولا استهداف فندق بالغردقة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور جثتى الإرهابيين الاثنين الذين حاولا استهداف أحد الفنادق السياحية بالغردقة، بعد تعامل الأمن معهما وقتلهما وإصابة اثنين من السياح بإصابات طفيفة.

وعلم "اليوم السابع" أن الإرهابيين حاولا دخول فندق وهما يرتديا أحزمة ناسفة، فى محاولة لاختطاف سياح كرهائن، إلا أن قوات الأمن، وأمن الفندق، تعاملوا معهما واستطاعا قتل الإرهابيين، فيما أصيبا سائحين، ألمانى ودانماركى بإصابات طفيفة، ونُقِلا إلى مستشفى النيل التخصصى بالغردقة.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى، إن خبراء المفرقات يعملون الآن على فك الحزامين الناسفين، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة المحيطة بالفندق، وأغلق الأمن كمين الكيلو 85 للقادمين من قنا باتجاه الغردقة، والكمين الشمالى للقادمين من القاهرة.



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>ننشر تفاصيل نجاح الأمن فى إجهاض عملية إرهابية داخل أحد فنادق الغردقة