وزير الرى: رفع تقرير خبراء الدول الثلاثة بشأن سد النهضة إلى الاجتماع السداسى

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الرى أنه سيتم رفع تقرير بشأن الاجتماع الفنى لخبراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، والذى اختتم أمس بأديس أبابا، إلى الاجتماع السداسى المقبل لوزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى"، أن رفع التقرير الفنى أمام الاجتماع السداسى يأتى فى إطار التأكيد على إجراءات بناء الثقة، موضحاً أن خبراء الدول الثلاث عرضوا وجهة النظر العلمية طبقاً لدراساتهم الوطنية بشأن سد النهضة.

وأوضح مغازى أن مصر عرضت الدراسة المصرية عما تحتاجها من زيادة عدد فتحات الطوارئ بسد النهضة، كما أن المكتب الاستشارى القائم على المشروع عرض وجهة نظره العلمية، وتم تبادل بعض البيانات، وربما بعضها جديد بالنسبة للجانب المصرى، وسيطلع عليها ويراجعها عند عودته.

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة