أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل في الجول – طارق مصطفى: لاعبان يساعدان ميدو على التنوع الخططي ' ليسا شيكابالا وحفني '

Google+ Print
تحليل في الجول – طارق مصطفى: لاعبان يساعدان ميدو على التنوع الخططي ' ليسا شيكابالا وحفني ' تحليل في الجول – طارق مصطفى: لاعبان يساعدان ميدو على التنوع الخططي ' ليسا شيكابالا وحفني '

لاعبان يساعدان أحمد حسام "ميدو" على التفكير بأريحية وتطبيق أكثر من خطة لعب خلال مباريات الزمالك مما يشكل مفاجأة لمنافسي الفريق الأبيض حسبما يؤمن طارق مصطفى.

وكان طارق مصطفى عمل في الجهاز الفني للزمالك أثناء وجود المدير الفني ماركوس باكيتا قبل أن يقرر الاعتذار عن إكمال مهمته.

ويستضيف إنبي منافسه الزمالك يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري.

لذا كان السؤال الذي وجهه FilGoal.com إلى طارق مصطفى كيف يواجه الزمالك منافسه إنبي وينجح في خداعه؟

وأجاب طارق مصطفى قائلا:"مباراة صعبة على كلا الفريقين، فهما يمتلكان العديد من اللاعبين المميزين الذين يتمناهم أي مدرب".

وأردف في تصريحاته لـFilGoal.com"ميدو بالطبع له طريقة لعب خاصة، لكن بالنسبة لي هناك لاعبان في الزمالك لو تواجدا في أي مباراة فسيكون لدي حرية كبيرة في تطبيق أكثر من طريقة لعب مختلفة".

وأوضح"اللاعبان هما عمر جابر وأحمد توفيق".

وبسؤاله عن سبب اختياره فسر"عمر وتوفيق من اللاعبين الذين يستطيعون شغل أكثر من مركز داخل الملعب".

وأتم"هذا الأمر يعطي حرية كبيرة لأي مدير فني في تطبيق أكثر من طريقة لعب ما يجعله يخدع منافسيه".

هذا عن الزمالك فماذا عن إنبي؟

يجيب طارق مصطفى"إنبي لديه العديد من الأسلحة الجيدة وهو سيلعب بطريقة 1-3-2-4".

وأضاف"إنبي فريق رائع فهو النادي بعد الأهلي والزمالك الذي يمتلك أكبر عدد من اللاعبين الدوليين في منتخب مثل محمد ناصف، صلاح عاشور، ومحمود قاعود".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب