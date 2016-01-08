تحليل في الجول – طارق مصطفى: لاعبان يساعدان ميدو على التنوع الخططي ' ليسا شيكابالا وحفني '

لاعبان يساعدان أحمد حسام "ميدو" على التفكير بأريحية وتطبيق أكثر من خطة لعب خلال مباريات الزمالك مما يشكل مفاجأة لمنافسي الفريق الأبيض حسبما يؤمن طارق مصطفى.

وكان طارق مصطفى عمل في الجهاز الفني للزمالك أثناء وجود المدير الفني ماركوس باكيتا قبل أن يقرر الاعتذار عن إكمال مهمته.

ويستضيف إنبي منافسه الزمالك يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري.

لذا كان السؤال الذي وجهه FilGoal.com إلى طارق مصطفى كيف يواجه الزمالك منافسه إنبي وينجح في خداعه؟

وأجاب طارق مصطفى قائلا:"مباراة صعبة على كلا الفريقين، فهما يمتلكان العديد من اللاعبين المميزين الذين يتمناهم أي مدرب".

وأردف في تصريحاته لـFilGoal.com"ميدو بالطبع له طريقة لعب خاصة، لكن بالنسبة لي هناك لاعبان في الزمالك لو تواجدا في أي مباراة فسيكون لدي حرية كبيرة في تطبيق أكثر من طريقة لعب مختلفة".

وأوضح"اللاعبان هما عمر جابر وأحمد توفيق".

وبسؤاله عن سبب اختياره فسر"عمر وتوفيق من اللاعبين الذين يستطيعون شغل أكثر من مركز داخل الملعب".

وأتم"هذا الأمر يعطي حرية كبيرة لأي مدير فني في تطبيق أكثر من طريقة لعب ما يجعله يخدع منافسيه".

هذا عن الزمالك فماذا عن إنبي؟

يجيب طارق مصطفى"إنبي لديه العديد من الأسلحة الجيدة وهو سيلعب بطريقة 1-3-2-4".

وأضاف"إنبي فريق رائع فهو النادي بعد الأهلي والزمالك الذي يمتلك أكبر عدد من اللاعبين الدوليين في منتخب مصر مثل محمد ناصف، صلاح عاشور، ومحمود قاعود".