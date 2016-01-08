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سكاي سبورت إيطاليا: صلاح لن يكون أساسيا أمام ميلان

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سكاي سبورت إيطاليا: صلاح لن يكون أساسيا أمام ميلان سكاي سبورت إيطاليا: صلاح لن يكون أساسيا أمام ميلان

لن يبدأ محمد صلاح جناح نادي روما مباراة فريقه المقبلة أمام ميلان في الدوري الإيطالي منذ البداية بل سيجلس على مقاعد البدلاء.

ويستضيف روما منافسه ميلان يوم السبت في ملعب الأوليمبيكو لحساب الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وأشارت "سكاي سبورت" إيطاليا إلى أن صلاح لن يبدأ المباراة بشكل أساسي فيما سيعود دانييلي دي روسي لقيادة خط وسط الفريق بعدما غاب عن اللقاء الأخير أمام كييفو فيرونا.

وكان صلاح قد غادر لقاء كييفو فيرونا الأخير وهو يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، ولكن أكد المدير الفني للفريق رودي جارسيا إنها بسيطة.

وأضاف"منحت الضوء الأخضر لوجود صلاح في قائمة مباراة ميلان بعد التأكد من عدم إصابته بمزق في عضلة الفخذ".

ويدخل روما المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما يأتي ميلان سابعا بـ28 نقطة.

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