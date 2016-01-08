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فاروق جعفر لـ في الجول: انتظروا موهبة نجلي سيف في تجربة ميدو الجديدة مع الزمالك

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فاروق جعفر لـ في الجول: انتظروا موهبة نجلي سيف في تجربة ميدو الجديدة مع الزمالك فاروق جعفر لـ في الجول: انتظروا موهبة نجلي سيف في تجربة ميدو الجديدة مع الزمالك

أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي أن نجله سيف سيتم تصعيده خلال أسبوع للفريق الأول لقضاء فترة معايشة بعد اختياره من قبل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني بالإضافة لبعض اللاعبين الآخرين.

وأوضح فاروق جعفر في تصريحاته لـFilGoal.com أن ميدو يقوم بتجربة جديدة في الزمالك يقوم من خلالها بتصعيد اللاعبين المميزين من الناشئين والشباب لقضاء فترة معايشة مع الفريق الأول حتى يكتسبوا المزيد من الخبرات.

وتحدث جعفر قائلا:"سيف يلعب في فريق مواليد 99 في مركز صانع الألعاب، وسبق له أن واجه الفريق الأول بالفعل في المباراة التي أقامها ميدو بين الفريق الأول ومواليد 96".

وأكمل"سيف تم تصعيده لفريق مواليد 96 من أجل تلك المباراة الودية بالإضافة لبعض اللاعبين المميزين".

وأردف"هذه فكرة جيدة للغاية من ميدو وانتظروا موهبة مختلفة".

وبسؤال سيف فاروق جعفر عن من الأفضل بينه وبين والده أجاب"فاروق جعفر بالطبع".

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فيديو اليوم السابع