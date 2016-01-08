المقاصة لـ في الجول: سنقيد خيري وأوكا.. وداوودا قد يكون الثالث

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لمصر المقاصة أن ناديه سيقوم بقيد أحمد سعيد "أوكا" وأحمد خيري في قائمته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان أوكا قد رحل عن سموحة بعد فسخ التعاقد بالتراضي ليقوم المقاصة بضمه خلال الانتقالات الشتوية.

فيما انضم أحمد خيري للفريق الصيف الماضي ولكن تم تأجيل قيده لشهر يناير الجاري حتى يستعيد لياقته البدنية بعدما غاب عن المشاركة عندما كان لاعبا في الأهلي كما أكد في تصريحاته السابقة لـFilGoal.com (طالع التفاصيل).

وتحدث المدرب العام للمقاصة لـFilGoal.com قائلا:"سنقوم بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين من أجل قيد اللاعبين الجدد".

وأضاف"سنقوم بقيد أوكا وأحمد خيري خلال الأيام المقبلة".

وأردف"واللاعب الثالث قد يكون أحمد داوودا الذي تم التعاقد معه من المصري بداية من الموسم الحالي".

ويحتل المقاصة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بعد خوضه لـ12 مباراة.