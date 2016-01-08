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من هو براني؟ ' الهدية الذي يمتلك ما لا يوجد عند غيره وكان على أعتاب الرحيل عن الزمالك '

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من هو براني؟ ' الهدية الذي يمتلك ما لا يوجد عند غيره وكان على أعتاب الرحيل عن الزمالك ' من هو براني؟ ' الهدية الذي يمتلك ما لا يوجد عند غيره وكان على أعتاب الرحيل عن الزمالك '

من هو محمود براني الذي تواجد في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي؟ سؤال تردد على أذهان جماهير الزمالك ويُجيب عنه FilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة إنبي مساء السبت في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري.

أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك قرر ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق. قائمة شهدت تواجد الظهير الشاب محمود براني. (طالع التفاصيل).

فمن هو براني؟ وهل هذا أول ظهور له مع الزمالك؟ FilGoal.com يوضح.

محمود براني يتواجد في قائمة الزمالك للفريق الأول كأحد الأسماء الخمسة تحت السن. إلا أنه لم يلعب أي لقاء بشكل رسمي.

يوم الخميس الماضي هز براني شباك الزمالك. الفريق الأول للزمالك واجه فريق الشباب وفاز بثنائية مقابل هدف.

هدف سجله محمود براني.

الظهير الأيسر مواليد عام 1995 ظهر من قبل في معسكر الزمالك تحت قيادة جيمي باتشيكو بتوصية خاصة من أحمد حسام ميدو.

في السادس من أغسطس عام 2014 تولى ميدو منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك خلفا لمحمود سعد وذلك بعد رحيل ميدو عن تدريب الفريق الأول.

وأثناء تولي ميدو منصب رئيس قطاع الناشئين رشح ميدو 6 لاعبين وقتها من أجل الانضمام إلى معسكر الزمالك في الجونة وقتها مؤكدا إنهم "خامة جيدة جدا ومستقبل الزمالك".

من بين تلك الأسماء كان محمود براني ومصطفى مكاوي ومحمد خليفة ومحمد السيد فوزي ومصطفى أحمد ويوسف حسن.

مميزات براني؟

وخاض براني تدريباته مع الزمالك تحت قيادة عماد صلاح المدير الفني لفريق مواليد 1995.

وتحدث عماد صلاح لـFilGoal.com في وقت سابق عن براني ومميزاته وما يمتلكه ولا يوجد عند غيره.

ويقول عماد صلاح لـFilGoal.com: "براني يمتلك قدم يسرى جيدة جدا. هو مميز ويعتبر هدية من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول".

وأضاف "ليس فقط بسبب مهاراته وإنما بسبب ما يمتلكه ولا يوجد عند معظم هؤلاء اللاعبين صغار السن".

وأوضح لـFilGoal.com قائلا: "الشخصية. هو يمتلك شخصية نفسية وفنية تؤهله إلى اللعب مع الفريق الأول".

وقتها ظهر براني تحت قيادة باتشيكو في استعدادات الزمالك نظرا لرحيل محمد عبد الشافي وقتها إلى أهلي جدة.

أعتاب الرحيل عن الزمالك

من قرأت اسمه في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي، كنت على أعتاب قراءة اسمه في قائمة اتحاد الشرطة.

قبل مواجهة نادي للمقاصة تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من اتحاد الشرطة لضم براني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني وقتها للزمالك كان يعتمد على الثنائي حمادة طلبة ومحمد عادل جمعة في مركز الظهير الأيسر. وأصبح براني خارج الحسابات نهائيا.

وكان الاتجاه داخل نادي الزمالك وقتها هو الموافقة على عرض اتحاد الشرطة لإتاحة الفرصة أمام اللاعب للظهور بشكل أفضل وتقديم نفسه.

ولكن كل ذلك توقف بسبب التعادل أمام مصر للمقاصة. الزمالك تعادل مع المقاصة في الوقت القاتل قبل أن يرحل باكيتا عن تدريب الفريق ويعود ميدو لتولي مسؤولية الفريق الأول.

ليصبح اللاعب الذي كان على أعتاب الرحيل عن الزمالك، على أعتاب الظهور الرسمي الأول بقميص الزمالك.

شاهد مهارات براني لاعب الزمالك ومنتخب مصر مواليد 95

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري المصري. في ثاني مباريات الفريق تحت قيادة ميدو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 10 مباريات. بينما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

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