تعرف على أهم فوائد الكالسيوم للجسم.. يحمى من التشنجات وينظم ضربات القلب

يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر التى يحتاجها الجسم، حيث يعتمد دائمًا على بعض الفيتامينات والمعادن التى تبقيه قادرًا على أداء وظائفه، وعملياته الحيوية بشكل جيد، مما يعزز الصحة.>وفى هذا الموضوع تحدثنا الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، مشيرة إلى أن الكالسيوم عنصر أساسى فى تكوين عظام الإنسان، فهو يتحكم بشكل كبير فى قوة وسلامة بنيته وعظامه، وسلامة قوامه، ونقصان هذا العنصر المهم يؤدى إلى الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية والمشاكل الصحية الكثيرة.

تنظيم ضربات القلب والحماية من التشنجات.. أبرز فوائد الكالسيوم للجسم

>وله فوائد عظيمة للجسم وتكوينه وبنائه حسب توضيح أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، ومن أهمها:

- يعد أهم عنصر على الإطلاق يحتاجه جسم الإنسان لبناء العظام وتكوينها ونموها بشكل سليم، ومدى صلابتها وحمايتها من الضعف.

- من أهم فوائده أيضا أنه يساعد فى عملية انقباض العضلات فى الجسم بشكل عام وهى الوظيفة التى تجعله قادرا على حماية الجسم من الإصابة بالتشنجات المؤلمة المتكررة.

وهناك مميزات خفية للكالسيوم تظهر عندما يساعد على تعزيز عناصر أخرى فى الجسم، فهو يساعد بشكل كبير على امتصاص عنصر الحديد فى الجسم، وهو ما يفيد فى مشكلات نقص الحديد ومن يعانون منها، وكذلك فى تركيز هذا العنصر الضرورى لبناء جسم الإنسان ومناعته

وهناك ميزة خفية أيضا يجهلها الكثيرون وهى قدرته على زيادة معدل هضم الدهون فى الجسم، فهو يساعد على التخلص منها لذلك لا يخلو نظام ريجيم من أطعمه تحتوى على نسبة عالية منه.