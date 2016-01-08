رئيس الوزراء يزور الأقصر لتفقد عدد من المشروعات ضمن جولته بالصعيد‎

يزور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، محافظة الأقصر يوم الإثنين القادم، ضمن جولته بمحافظات الصعيد برفقة عدد من الوزراء.

وتبدأ جولة رئيس الوزراء في محافظات الصعيد يوم الأحد من محافظة أسوان، ثم يزورالأقصر وقنا، يوم الإثنين، يتفقد خلالها عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية بصحبة بعض الوزراء.

ويرافق إسماعيل خلال جولته بمحافظات الصعيد وزراء التنمية المحلية والسياحة، والآثار، والإسكان، والصحة، ومحافظوا الأقصر وقنا وأسوان.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء خلال زيارته للأقصر سبل إزالة معوقات استكمال المراحل المتبقية من طريق الكباش الفرعوني، ومشروعات الإسكان، والصرف الصحى، ومياه الشرب بمدن الطود، وأرمنت، وإسنا، ومتابعة تطوير 5 مستشفيات بالأقصر، بتكلفة 660 مليون جنيه.

ويستعرض الوزراء أيضًا، تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، من بينها إقامة دار للأوبرا، وقاعة مؤتمرات دولية، ومدينة رياضية أوليمبية، وإستاد دولي، إضافة إلى مناقشة معالجة الأزمة التي يتعرض لها قطاع السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان.