العلايلي ناعيًا حمدي أحمد: «متعاون ولم يبخل بأي معلومة على ناشئ»

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان الراحل حمدي أحمد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد رحلة طويلة مع مرض القلب والصدر، حيث مكث فى العناية المركزة عدة أسابيع بمستشفى القوات المسلحة بحدائق القبة.

وأضافت “صدقي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة “المحور”، أن الفنان الراحل كان مجتهد وقدم الكثير من الأعمال ، قائلة :” ربنا يرحمه يارب “.

من ناحيه آخرى، نعى الفنان عزت العالايلي، الفنان الراحل حمدي أحمد ، قائلًا :” فنان مجتهد عنده حلول ممكن تكون صعبة بالنسبة للاخر ، متعاون مفيش أنانية مفيش حب الذات لا يبخل بمعلومة على ناشئ”.

وعن تكريم الفنانين خلال حياتهم، أضاف العالايلي ، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج :” الكلمة الطيبة من بلدي أحسن من 10 الاف أوسكار ، يكفينا نترحم على من فقدناه هي إرادة الله ، صعب تعويضهم ولكن مصر ولادة”.