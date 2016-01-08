الحزن يخيم على قرية العزية بأسيوط عقب تشييع جثمان‎ شهيد انفجار أمس بسيناء

خيم الحزن على أهالي محافظة اسيوط عقب تشييع جثمان شهيد الواجب بقرية العزية الذي راح ضحية حادث تفجير أمس بشمال سيناء، وشارك في تشييع الجثمان اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتيرعام محافظة أسيوط، ولفيف من القيادات الشعبية والقبطية بأسيوط.

وقال والد شهيد الواجب «أحمد على محمد كبير» إن ابنه لم ينزل آخر أجازاته لرؤيته أو رؤية والدته المنهمرة في أحزانها، وكان قد أبلغ أمه بأنه سيذهب ليعمل حتى يتمكن من توفير مصاريف أخوته، وأنه كان يحب أن يعتمد على نفسه.

وأضاف الشيخ رجب معجب، إمام مسجد بالقرية أن الجميع فؤجئ بخبر استشهاده ووصول نعشه أمام البيت الذي يقطنوه، وصدم الجميع خاصة أن أهله لم يتلقوا أي اتصال يفيد بخبر استشهاد ابنهم.

وجديرًا بالذكر أن شهيد قرية العزية يعد من الأسرة المسلمة الوحيدة في القرية حيث أن كافة سكانها أقباط.