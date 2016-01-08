محامى عائلة "نشأت ملحم" يكشف للشرطة الإسرائيلية مكان منفذ عملية تل أبيب

قال محامى عائلة نشأت ملحم، إنه من تقدم ببلاغ للشرطة الإسرائيلية عن مكان تواجد منفذ عملية تل أبيب، مشيرًا لتواجد فى أحد المبانى فى قرية عرعرة، وليس فى مسجد.

وأكد المحامى، فى تصريح خاص لموقع "بكرا"، الذى يصدر من الداخل الإسرائيلى "48": "تقدمت ببلاغٍ للشرطة عن مكان تواجد نشأت ملحم بناءً على مصدر من العائلة، الذى كشف المعلومات لى"، مشددًا على أنه لن يكشف هوية مصدره للإعلام، حفاظًا على سلامته.

وفى سياق متصل، صرّح المحامى مضر يونس رئيس مجلس عرعرة، بأنّه لم يكن لديهم أدنى فكرة عن مكان تواجد نشأت ملحم، مضيفًا: كل ما نعلمه أنه كان هناك طوق أمنى على حى الظهرات، واعتقلت الشرطة عددًا من الشباب لا علم لدينا بعددهم، حيث تتكتم الشرطة عن الإدلاء بأية تفاصيل.