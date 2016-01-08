تركيا تعيد 30 سوريا الى مصر لوصولهم بدون تأشيرات دخول مسبقة

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الجمعة 30 سوريا بعد ترحيلهم من تركيا على نفس الطائرة لوصولهم بدون تأشيرات دخول مسبقة فى بداية إجراءات جديدة لدخول السوريين لتركيا.

وقالت مصادر مسئولة بمكتب الخطوط التركية بالقاهرة إنه جرى إنهاء إجراءات سفر السوريين الثلاثين من القاهرة على رحلة الشركة رقم 695 والمتجهة إلى إسطنبول وبسبب حدوث تأخير فى الرحلة وصلت الطائرة بعد الساعة 12 بالتوقيت المحلى مساء أمس الخميس مع بداية تطبيق السلطات التركية إجراءات جديدة على دخول السوريين إليها تتضمن حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات السورية فى الخارج وتم منعهم من الدخول وترحيلهم مساء اليوم على رحلتين كل رحلة نقلت 15 سوريا.

وفى نهاية العام الماضى، أعلنت تركيا فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الوافدين عن طريق المنافذ البحرية والجوية من المقيمين فى بلد ثالث، وذلك اعتبارا من 8 يناير 2016.

وأرجعت تركيا فرض التأشيرة على السوريين القادمين من دول أخرى إلى ضرورة تنظيم الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن السوريين الذين يريدون دخول البلاد من المنافذ البرية لا يشملهم هذا القرار، لأن ذلك يبقى فى إطار المساعدات الإنسانية.

يأتى هذا القرار فى إطار الإجراءات التى بدأت تركيا بتطبيقها بموجب الاتفاقات الموقعة مع الإتحاد الأوربى لتخفيف تدفق اللاجئين السوريين على دول الاتحاد.

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