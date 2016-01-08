أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالقاهرة

Google+ Print
ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالقاهرة ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالقاهرة
تمكن ضباط مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل بقالة لحيازته طن سكر مجهول المصدر ولا توجد به أى بيانات تدل على المصنع التابع له وحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط الإدارة معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام صاحب محل بقالة غير مرخص يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وإعادة تعبئته، وتوزيعه على عملائه من جديد، بعد تدوين علامات تجارية مسجلة عليها مدخلا الغش على المواطنين.

انتقلت على الفور قوة من ضباط الإدارة إلى موقع البلاغ وتمكنت من القبض على مالكه وضبط طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع