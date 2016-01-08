ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل بقالة لحيازته طن سكر مجهول المصدر ولا توجد به أى بيانات تدل على المصنع التابع له وحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط الإدارة معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام صاحب محل بقالة غير مرخص يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وإعادة تعبئته، وتوزيعه على عملائه من جديد، بعد تدوين علامات تجارية مسجلة عليها مدخلا الغش على المواطنين.

انتقلت على الفور قوة من ضباط الإدارة إلى موقع البلاغ وتمكنت من القبض على مالكه وضبط طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.