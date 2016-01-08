أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غداً| ياسمينا ضيفة «أعزائي المشاهدين» على CBC

Google+ Print
غداً| ياسمينا ضيفة «أعزائي المشاهدين» على CBC غداً| ياسمينا ضيفة «أعزائي المشاهدين» على CBC

ياسمينا

كتبت: إنجي لطفي

تعرض قناة سي بي سي غدًا السبت، الحلقة العاشرة من برنامج “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، وذلك في تمام الحادية عشر مساءا.

وتناقش الحلقة موضوع العمل، وستشهد عددًا من المفاجآت للجمهور، حيث تشارك في العرض المسرحي للبرنامج، الإعلامية اللامعة مفيدة شيحة التي ستدير مواجهة بين خصمين شهيرين لكل منهما شعبية كبيرة، وسيقدم صبحي خلال العرض أربعة شخصيات.
> ويقدم صبحي الصوت الجديد ياسمين علي التي أدهشت جمهور الحاضرين بأدائها لإحدى جواهر أم كلثوم الغنائية النادرة بأسلوب وطريقة عرض غير مسبوقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا