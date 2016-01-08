غداً| ياسمينا ضيفة «أعزائي المشاهدين» على CBC

كتبت: إنجي لطفي

تعرض قناة سي بي سي غدًا السبت، الحلقة العاشرة من برنامج “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، وذلك في تمام الحادية عشر مساءا.

وتناقش الحلقة موضوع العمل، وستشهد عددًا من المفاجآت للجمهور، حيث تشارك في العرض المسرحي للبرنامج، الإعلامية اللامعة مفيدة شيحة التي ستدير مواجهة بين خصمين شهيرين لكل منهما شعبية كبيرة، وسيقدم صبحي خلال العرض أربعة شخصيات.

> ويقدم صبحي الصوت الجديد ياسمين علي التي أدهشت جمهور الحاضرين بأدائها لإحدى جواهر أم كلثوم الغنائية النادرة بأسلوب وطريقة عرض غير مسبوقة.