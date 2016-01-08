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"الهلع "أبرز أنواع القلق النفسى.. تعرف على أعراضه

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"الهلع "أبرز أنواع القلق النفسى.. تعرف على أعراضه "الهلع "أبرز أنواع القلق النفسى.. تعرف على أعراضه
القلق النفسى اضطراب شائع له درجات وأنواع، ويصيب الكثير من الفئات العمرية، وله الكثير من الأعراض النفسية، والعضوية أيضا، وهو حالة من الخوف والرعب والتوتر الشديد فى معناه العام، يعانى منها المريض بشكل مبالغ فيه ومضاعف عن الطبيعى، مما يجعله غير قادر على مزاولة حياته بشكل طبيعى أو تكوين علاقات اجتماعية بشكل سليم.

أنواع القلق النفسى


>وفيما يتعلق بأنواع القلق النفسى، يوضح الدكتور محمد رمضان، الأخصائى النفسى، أنها كثيرة ومتنوعة، تتراوح بين الخوف والرعب المفرط، والخوف من الأماكن العامة، وكذلك الخوف من الآخرين، والقلق النفسى العام، والوساوس القهرية التى تصيب البعض، وكذلك الهلع كنوع من أهم أنواعه.

الهلع.. أبرز أنواع القلق النفسى


>وتابع الأخصائى النفسى حديثه موضحا أن الهلع من أبرز الأنواع السالفة الذكر، حيت يعانى خلالها مريض القلق النفسى من أعراض حادة للغاية ومضاعفة عن باقى الأنواع، فهو يعانى من اختناق شديد وشعور بتسارع شديد فى ضربات القلب وكأن المريض فى طريقه إلى الموت.

ويسيطر على المريض هذا الفكر مصحوبا ببعض الأعراض المرضية منها رعشة شديدة، وآلام بالصدر، واختناق، كأعراض النوبات القلبية والذبحات تماما، وشعور المريض أنه سوف يموت فى الحال وأن انتهاء حياته سوف يحدث فى تلك اللحظة مما يضاعف الأعراض ويثير لديه نوبات هلع لا يمكنه مقاومتها.

المشكلة فى هذا النوع بشكل خاص، هو سيطرة فكرة الموت على المريض به مما يدفعه للعزوف عن ممارسة نشاطاته اليومية، والخوف من كل شىء، وهو ما يحتاج مختص نفسى للإشراف على الحالة بشكل مكثف.
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