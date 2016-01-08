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وزير خارجية السودان يغادر الخرطوم متوجها للقاهرة فى زيارة رسمية

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وزير خارجية السودان يغادر الخرطوم متوجها للقاهرة فى زيارة رسمية وزير خارجية السودان يغادر الخرطوم متوجها للقاهرة فى زيارة رسمية

>غادر وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندور، الخرطوم مساء اليوم /الجمعة/ متوجها إلى القاهرة، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك فى إطار آلية التشاور السياسى المستمر بين البلدين الشقيقين.

وكان على رأس مودعى وزير الخارجية السوداني، لدى مغادرته مطار الخرطوم الدولى مساء اليوم، القائم بأعمال السفارة المصرية بالسودان كريم أمين.

ويجرى وزير الخارجية السوداني، خلال زيارته للقاهرة، مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، تتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبى وادى النيل فى والسودان، فضلا عن مناقشة عددا من القضايا العربية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

كما ستتناول المباحثات المصرية السودانية، كذلك التحضيرات المتعلقة باللجنة العليا الرئاسية المشتركة للبلدين، والتى من المتوقع أن تشهد أول انعقاد لها بالقاهرة قريبا، برئاسة الرئيسين عبد الفتاح ، وعمر البشير، بعد قرارهما رفع مستوى انعقاد اللجنة للقمة الرئاسية.

ومن المقرر أن يشارك وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، خلال زيارته لمصر فى اجتماعات الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب، بعد غد /الأحد/، بالجامعة العربية، والتى دعت إليها المملكة العربية ، لبحث تداعيات الهجوم الذى تعرضت له سفارتها فى طهران وقنصليتها فى مشهد.
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مصر 365

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