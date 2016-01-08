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المركز الثقافى المصرى بدمياط ينظم مبادرة تدريبية لتمكين الشباب

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المركز الثقافى المصرى بدمياط ينظم مبادرة تدريبية لتمكين الشباب المركز الثقافى المصرى بدمياط ينظم مبادرة تدريبية لتمكين الشباب
أعلن المركز الثقافى المصرى تنظيم مبادرة بمحافظة دمياط، فى الفترة من 17 إلى 20 يناير الجارى بعنوان الدروة التدريبية المجانية عن المحليات، والتى تبلغ 16 ساعة تدريبية فى إطار مبادرة المركز الثقافى "تمكين الشباب".

وقال المهندس أيمن محمد المدير التنفيذي للمركز الثقافي فى تصريحات صحفية اليوم، إن المركز حرص أن يكون له دور فاعل فى تمكين الشباب.

وأضاف المدير التنفيذى، أن الدورة التدريبية المجانية تنطلق من محافظة دمياط تحت رعاية المركز، تمهيدا لتطبيقها فى بعدة محافظات فيما بعد، مشيرا إلى وجود إقبال كبير على هذه الدورة التى تهدف لتكريس فكرة المشاركة السياسية للشباب كحق لا يجوز التخلي عنه على باعتباره حقا دستوريا.

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مصر 365