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مران الأهلي - غالي ينضم.. عبد الظاهر يغيب.. واستشفاء للأساسيين في الفندق

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مران الأهلي - غالي ينضم.. عبد الظاهر يغيب.. واستشفاء للأساسيين في الفندق مران الأهلي - غالي ينضم.. عبد الظاهر يغيب.. واستشفاء للأساسيين في الفندق

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إن فريقه "لا يمنع مشاركة باهر المحمدي مع الزمالك ضد الدراويش في حالة إتمام الصفقة".

أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك أخبر مرتضى منصور رئيس النادي برغبته في ضم باهر المحمدي ظهير أيمن الإسماعيلي قبل أن تتوقف الصفقة بسبب بعض الشروط لنادي الإسماعيلي.

فما هي شروط الإسماعيلي؟ يُجيب أبو السعود لـFilGoal.com قائلا: "لدينا 3 شروط ليس من ضمنهم عدم مشاركة باهر أمامنا".

وأوضح "أولا نريد إسلام جمال في مقابل باهر المحمدي. ثانيا نريد ترك اللاعب على سبيل الإعارة فقط لمدة 6 أشهر وليس كبيع نهائي. ثالثا الحصول على باقي مستحقاتنا الخاصة بصفقة شيكابالا".

وأشار رئيس الإسماعيلي إن مرتضى منصور رئيس الزمالك خاطبه في رسالة هاتفية أخبره من خلاله على "تنفيذ كل ما يريده الإسماعيلي في صفقة باهر المحمدي".

وخرج مرتضى منصور ليتحدث للصحفيين في ساعات مبكرة من يوم الجمعة مؤكدا إن "الصفقة تمت".

بينما أكد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب عدم إتمام الصفقة حتى الآن وإن "المتبقي بعض التفاصيل الصغيرة". (طالع التفاصيل)

ويعتبر المحمدي من مواليد عام 1996 ويلعب في مركز الظهير الأيمن وكان قد أبدى في وقت سابق استعداده للمشاركة في أي مركز تحت قيادة ميدو.

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