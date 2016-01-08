ميدو يوضح لـ في الجول لماذا ظهر منفعلا في بداية لقاء الزمالك والداخلية

لماذا ظهر أحمد حسام ميدو منفعلا في أول ربع ساعة من عمر لقاء الزمالك أمام الداخلية؟ المدير الفني للزمالك يُجيب لـFilGoal.com.

الزمالك فاز على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء في أولى مباريات الفريق تحت قيادة أحمد حسام ميدو. (طالع التفاصيل)

وتعالت أصوات ميدو مع انطلاق مباراة الداخلية بتعليمات واضحة للاعبي الزمالك. فلماذا حدث ذلك؟

يُجيب ميدو لـFilGoal.com قائلا: "قبل المباراة درست جيدا فريق الداخلية. هو فريق يعتمد على الضغط المبكر جدا على الخصم من أجل السيطرة على بداية المباراة ومحاولة مباغتة الخصم وبالتحديد من الجانب الأيمن".

وأضاف "لذلك حرصت على تنبيه لاعبي الزمالك بضرورة التمركز الجيد في أول ربع ساعة بالتحديد".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com قائلا: "كان اهتمامي الأكبر ألا يُسجل الداخلية هدفا في بداية المباراة وأن نحاول نحن التسجيل مبكرا. وفي حالة لم يحدث ذلك فلا نستقبل هدفا مبكرا".

وأتم "لذلك ظهر صوتي عاليا في بداية المباراة لحس لاعبي الزمالك على ضرورة الحفاظ على تركيزهم".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت في الجولة الـ13 من الدوري المصري. في ثاني مباريات الفريق تحت قيادة ميدو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 10 مباريات. بينما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

ويتصدر مصر للمقاصة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة. ويحتل الداخلية المركز الثاني بنفس الرصيد ونفس عدد المباريات.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 10 مباريات. والمصري رابعا بـ22 نقطة من 11 مباراة.

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