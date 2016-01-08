صور| قبل النواب والجلسة الافتتاحية.. «رشا نبيل» تدخل قاعة البرلمان

كتبت: إنجي لطفي

حرصت الإعلامية رشا نبيل على تقديم فقرة خاصة في حلقتها الليلة من برنامج “كلام تاني” على شاشاة “دريم” من قلب قاعة مجلس النواب، مع المستشار أحمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب، قبل 48 ساعة فقط من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في التاسعة صباحا الاحد المقبل.

وتجولت رشا نبيل في قاعة مجلس النواب بصحبة الامين العام للمجلس، بشرح كيفية اجراء التصويت الاليكتروني في الجلبسة الاجرائية والجلسة القادمة، وأيضا أماكن حضور الوكيلين ورئيس المجلس والنوب والصحفيين، وشرح موضح للتجديدات داخل قاعة مجلس النواب، وزيادة عدد المقاعد.