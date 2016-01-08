استقبال أول رحلة طيران منتظم مباشر بين الأردن وشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وحلمي النمنم وزير الثقافة أول رحلة طيران منتظم مباشر بين عمان وشرم الشيخ.

الطائرة التابعة لأحدي شركات السياحة الأردنية "دالاس"،حملت على متنها 140 سائحا أردنيا سفير مصر فى عمان ولجنة برلمانية أردنية يترأسها رئيس لجنة السياحة والثقافة.

وتعتبر هذه الرحلة أول رحلات هذه الشركة بين الأردن وشرم الشيخ وتنطلق رحلتين اسبوعيا من عمان إلي شرم الشيخ كمرحلة أولى، تزيد إلى 4 رحلات في الموسم الصيفي تمهيدا لانطلاق رحلات يومية.

وأعلن رئيس لجنة السياحه بالبرلمان الأردنى تضامن بلاده حكومة وشعبا مع حكومة وشعب مصر، وشكر الوزير والمحافظ على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيرا إلى أن هذه باكورة رحلات الشركة.