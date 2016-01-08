وكيل الأزهر يحذر من محاولات التهكم على كتاب الله والنيل من العلماء
وأكد شومان، خلال زيارته لمحافظة سوهاج لحضور مبادرة سوهاج خالية من الثأر، أن الوحدة لن تتأتى إلا بتحقيق العدل بين الناس، وأن يحب كل منا لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن نتمنى للجميع الخير، إذا حققنا العدل وحاربنا الظلم تآلفنا، أما الظلم والأنانية فلن يحقق الوحدة والتآلف.
وأضاف عباس شومان، أن شريعة الغاب التى يسلكها البعض لن تستمر لأن شريعة الإسلام تتصدى لها بعد أن واجهتها فى الجاهلية، ومع تقدم الأزمنة ورسوخ العلماء بعلمهم لن تبقى مثل هذه النماذج فى المجتمع.
وحذر وكيل الأزهر من محاولات الجهلاء من التهكم على كتاب الله والنيل من العلماء، قائلا لهم: "ما لكم وكتاب الله وسنة رسوله، فلستم أهلا للعلم حتى تشغلون أنفسكم بالحديث عن كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح"، مؤكدا أنهم لن يصلوا لشىء فعلماء الأمة لهم ولفكرهم بالمرصاد.
وشدد وكيل الأزهر، أن انشغال الأمة بالقضايا الهامشية أصابها فى وحدتها وأتاح الفرصة لأعدائها للنيل منها، محذرا من محاولات الإساءة للعلماء التى تتيح لأعداء الأمة الفرصة للتشكيك فى ديننا لأن علماء الأمة هم حراس الدين .
وأكد وكيل الأزهر، أن قضية التكفير قضية خطيرة لا يجوز لأى إنسان أن يتحدث فيها: متسائلا "لماذا يتبارى الجهلاء فى الحديث عنها؟ لماذا يتحدثون عن التكفير ويتركون أعداءنا للنيل من أمتنا، إننا فى غفلة وما يحدث بيننا اليوم محاولات ممولة موجهة ومسعورة لإيقاف كلمة الحق فى الأمة، التى يمثلها الأزهر الشريف، فهيهات لهم فسيظل الأزهر شامخا مدافعا عن الأمة متصديا بقوة الحق لكل من يحاول النيل من الإسلام والمسلمين.
وتساءل وكيل الأزهر: لماذا يحب أعداء الأمة أوطانهم أكثر منا؟ ولماذا يعملون أكثر منا؟ مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل على رفعة شأن أمتنا، فيجب أن نصلح من أنفسنا ونعمل لرفعة أمتنا وأوطاننا.
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