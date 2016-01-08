أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل الأزهر يحذر من محاولات التهكم على كتاب الله والنيل من العلماء

Google+ Print
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، ‏بين لنا طرق الهداية، ووضع لأسلوب حياتنا نظاما محكما لنواصل العمل من ‏أجل الإصلاح فى المجتمع، مؤكدا أن الحق واضح وأن الرسول عليه الصلاة ‏والسلام أكمل لنا الدين، ووجهنا للاعتصام والوحدة فهما نعمة ربانية، فى ‏مواجهة قوية من الشيطان لمنع تلك الوحدة‎.

وأكد شومان، خلال زيارته لمحافظة سوهاج لحضور مبادرة سوهاج خالية من الثأر، أن الوحدة لن تتأتى إلا بتحقيق العدل بين ‏الناس، وأن يحب كل منا لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن نتمنى للجميع الخير، إذا ‏حققنا العدل وحاربنا الظلم تآلفنا، أما الظلم والأنانية فلن يحقق الوحدة ‏والتآلف.

وأضاف عباس شومان، أن شريعة الغاب التى يسلكها البعض لن تستمر ‏لأن شريعة الإسلام تتصدى لها بعد أن واجهتها فى الجاهلية، ومع تقدم ‏الأزمنة ورسوخ العلماء بعلمهم لن تبقى مثل هذه النماذج فى المجتمع.

وحذر وكيل الأزهر من محاولات الجهلاء من التهكم على كتاب الله والنيل ‏من العلماء، قائلا لهم: "ما لكم وكتاب الله وسنة رسوله، فلستم أهلا للعلم حتى‏ تشغلون أنفسكم بالحديث عن كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح"، ‏مؤكدا أنهم لن يصلوا لشىء فعلماء الأمة لهم ولفكرهم بالمرصاد‎.‎

وشدد وكيل الأزهر، أن انشغال الأمة بالقضايا الهامشية أصابها فى ‏وحدتها وأتاح الفرصة لأعدائها للنيل منها، محذرا من محاولات الإساءة ‏للعلماء التى تتيح لأعداء الأمة الفرصة للتشكيك فى ديننا لأن علماء الأمة هم ‏حراس الدين‎ .‎

وأكد وكيل الأزهر، أن قضية التكفير قضية خطيرة لا يجوز لأى ‏إنسان أن يتحدث فيها: متسائلا "لماذا يتبارى الجهلاء فى الحديث عنها؟ لماذا ‏يتحدثون عن التكفير ويتركون أعداءنا للنيل من أمتنا، إننا فى غفلة وما يحدث ‏بيننا اليوم محاولات ممولة موجهة ومسعورة لإيقاف كلمة الحق فى الأمة، ‏التى يمثلها الأزهر الشريف، فهيهات لهم فسيظل الأزهر شامخا مدافعا عن ‏الأمة متصديا بقوة الحق لكل من يحاول النيل من الإسلام والمسلمين‎.‎

وتساءل وكيل الأزهر: لماذا يحب أعداء الأمة أوطانهم أكثر منا؟ ولماذا ‏يعملون أكثر منا؟ مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل على رفعة شأن أمتنا، ‏فيجب أن نصلح من أنفسنا ونعمل لرفعة أمتنا وأوطاننا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365