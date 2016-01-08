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اليابان تقدم مليونى دولار لدعم اللاجئين السوريين فى لبنان

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اليابان تقدم مليونى دولار لدعم اللاجئين السوريين فى لبنان اليابان تقدم مليونى دولار لدعم اللاجئين السوريين فى لبنان

>قدمت اليابانية منحة عاجلة بقيمة مليونى دولار أمريكى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم حاجات المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين فى لبنان.

وذكر بيان صادر عن المفوضية اليوم أن هذا المشروع يسعى لتدعيم الاستقرار بين أكثر من مليون سورى إلى لبنان والمجتمعات المضيفة التى تعانى فى محاولتها للتكيف مع توافد النازحين.

وأشار سفير دولة اليابان فى لبنان سيتشى أوتسوكا إلى "أن هذه المنحة المقدمة إلى المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ستؤمن للفئات الأكثر ضعفاً الحماية والدعم اللازمين، وستحفز الاقتصاد المحلى من خلال تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة وخلق فرص مدرّة للدخل. وستواصل اليابان تقديم الدعم للدول المتأثرة بالأزمة السورية"... وفقا للبيان

وأوضح البيان أن مليون دولار من المبلغ سيخصص لمشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تقع ضمن استجابة شاملة ومنسّقة للأزمة فى سوريا وآثارها على لبنان.
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مصر 365

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