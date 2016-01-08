«البنتاجون» ينقل معتقلا من جوانتانامو إلى الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة نقل أحد معتقلي سجن جوانتانامو إلى بلده الكويت، ليعود السجين فايز محمد أحمد الكندري إلى بلاده.

وأضاف البنتاجون – في بيان اورده راديو سوا الامريكي – أن الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات اعتبرت أن اعتقال الكندري بموجب قانون الحرب لم يعد ضروريا للحماية من تهديد كبير مستمر لأمن الولايات المتحدة.

ومن جانبه أكد السفير الكويتي في الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبدالله الصباح عملية ترحيل الكندري من معتقل جوانتانامو إلى الكويت، لافتا إلى أن فريقا أمنيا كويتيا استلم فايز الكندري، البالغ من العمر 40 عاما، وهو آخر محتجز كويتي في المعتقل الأمريكي الواقع في خليج جوانتانامو بكوبا.

وبحسب ملف سجنه، الذي تم تسريبه ونشره من طرف جريدة نيويورك تايمز، فإن الكندري البالغ من العمر 40 عاما كان “عضوا ملتزما” في تنظيم القاعدة وشخصية دينية تحظى بنفوذ لدى مقاتلي التنظيم في أفغانستان ، وقد اعتقل في ديسمبر 2001 وأرسل إلى جوانتانامو في مايو من السنة التالية.

وبذلك ينخفض عدد المعتقلين الذين لا يزالون في معتقل جوانتانامو إلى 104.