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«الخارجية»: اتصالات مصرية لفك الحصار الإنساني عن القرى السورية

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«الخارجية»: اتصالات مصرية لفك الحصار الإنساني عن القرى السورية «الخارجية»: اتصالات مصرية لفك الحصار الإنساني عن القرى السورية

وزير الخارجية – سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تجري اتصالات موسعة لدعم الجهود المبذولة لفك الحصار عن عدد من المدن والقرى السورية، التي يتعرض أهلها للتجويع في مضايا وكفرية والفوعة ومعضمية الشام نتيجة للصراع الدائر في سوريا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، بأن المعلومات المتوافرة عن التوصل لاتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية من جانب الأمم المتحدة تعتبر أمراً مشجعاً ، لاسيما فى ظل ما يتردد معاناة سكان تلك المدن من أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة، واضطرارهم لتناول الفتات للبقاء على قيد الحياة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على عدم جواز استخدام سلاح التجويع والحصار الانسانى فى الصراعات المسلحة باعتباره أمرا مداناً وفقاً للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية المرتبطة بقواعد حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة، مؤكداً على أهمية تسهيل وصول المساعدات الانسانية والغذاء لجميع المواطنين السوريين المدنيين الذين امتدت فترات معاناتهم ووصلت الى مستويات لم تعد مقبولة دوليا.

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