«السنهورى»: تركيا تتاجر بالقضية الفلسطينية لتوطيد علاقتها بإسرائيل

علق عادل السنهوري، الكاتب الصحفي، على تحفظات مصر إزاء منح تركيا دورا في قطاع غزة منطقية ومشروعة، خاصة بعد ان طلبت القاهرة من إسرائيل إيضاحات حول سير المحادثات التي تجري مع تركيا بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف السنهوري، خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن “منح إسرائيل لتركيا دورا في قطاع غزة مسألة شديدة الخطورة، ويشكل حساسية بالنسبة لمصر التي سترفض ذلك، خاصة وأن تركيا تحتضن كل الحركات الإخوانية المعارضة لمصر وكذلك ما تمثله حماس بالنسبة لتركيا”.

وأشار إلى أن تركيا تريد تكوين تحالفات جديدة، خاصة وأن العلاقات التركية السعودية كشفتها الأزمة الأخيرة مع إيران وأصبحت للسعودية غصة من الحليف التركي بسبب موقفه من تلك الأزمة، متابعا، “لذلك تحاول تركيا من جديد أن تعيد العلاقات مع إسرائيل كما كانت في السابق قبل 5 سنوات من خلال الوصول إلى قطاع غزة”.

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