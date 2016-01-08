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برشلونة ينوي تقديم احتجاجا رسميا على إيقاف سواريز

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برشلونة ينوي تقديم احتجاجا رسميا على إيقاف سواريز برشلونة ينوي تقديم احتجاجا رسميا على إيقاف سواريز

ينوي نادي برشلونة التقدم باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد قرار إيقاف لويس سواريز مهاجم الفريق لمباراتين.

وكان الاتحاد الإسباني قرر إيقاف سواريز بعدما دخل في شجار مع لاعبي إسبانيول عقب نهاية لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف مهاجم الفريق الكتالوني بعدما أدانه تقرير الحكم بعدما قام بانتظار لاعبي إسبانيول في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس والشجار معهم.

وسيلتقي برشلونة مع إسبانيول في إياب الدور ثمن النهائي، يوم الأربعاء المقبل، إذ فاز برشلونة ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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