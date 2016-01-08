الأوقاف: إذا وافق ولى الأمر على التظاهر فى 25 يناير فليست مخالفة شرعية

قال الشيخ صبرى عبادة مستشار وزير الأوقاف، إنه إذا وافق ولى الأمر على التظاهر فهذه ليست مخالفة شرعية، مشيراً إلى أن التظاهر بطريقة همجية وتعطيل مصالح الناس وإراقة دمائهم دون أى سند من القانون أو الشعر، فعل مُحرم شرعًا ومُجرّم قانونًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن يوم 25 يناير يوم ثورة مصرية ضد نظام فات، متسائلاً: "ليه على طول عاوزين نخلى 25 يناير شوكة فى ظهر الشعب المصرى بدلاً من الاحتفالات والشعور بالحرية والديمقراطية؟ والتخوف من إراقة الدماء مرة أخرى"، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى أن المعارضة لا تريد أن تؤمن بأن هناك نظامًا انتُخب وأصبح له فى أرض الواقع يد فى الاستقرار والنهوض بالدولة.