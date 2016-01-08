"يديعوت": ضبط فلسطينيين خططا لاغتيال نتنياهو بقاعة مؤتمرات فى القدس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين اثنين من شرق القدس بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن أحدهما يعمل بشركة حراسة فى القدس، حيث خطط لوضع عبوة ناسفة بقاعة "ارنا" الواقعة فى وسط القدس، أثناء خطاب كان سيلقيه بنيامين نتنياهو، بينما خطط الآخر لارتداء حزام ناسف شديد الانفجار للقيام بعملية انتحارية.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من إلقاء القبض عليهما قبل التنفيذ، وتم الكشف عن القضية، اليوم الجمعة، من خلال تحقيقات النيابة فى القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال التحقيقات تبين أن الشابين ينتميان إلى حركة حماس، وأن الحركة مولت العمليتين حيث تم حجز شقة للشابين بأبو ديس للتنفيذ.