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الطب البيطرى: لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الطيور بالقليوبية

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الطب البيطرى: لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الطيور بالقليوبية الطب البيطرى: لا توجد حالات إصابة بأنفلونزا الطيور بالقليوبية
نفى الدكتور عادل أنور وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ظهور أى حالات إصابة بأنفلونزا الطيور بمزارع الدواجن على مستوى المحافظة.

وقال أنور إن الحالة العامة فى مزارع القليوبية مطمئنة ولا توجد أى إصابات بالمزارع والبالغ عددها 3500 مزرعة، وأنه جار فحص جميع المزارع والأسواق، من خلال لجان مشكلة من الأطباء بالمديرية و9 إدارات بيطرية تابعة لها فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أنور أنه بالنسبة لحضانات الدواجن فيصل التحصين اليومى بها من 80 إلى 100 ألف طائر يوميا بلقاح أنفلونزا الطيور مجانا، لتأمين عملية التربية المنزلية من المنبع.

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