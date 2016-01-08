لجنة مكبرة للتخلص من الكلاب الضالة بالقليوبية

قال الدكتور عادل أنور وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إنه تم تشكيل لجان مكبرة على مستوى المديرية وكل الإدارات البيطرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، فى إطار الحملة القومية لمواجهة الكلاب الضالة.

وأضاف وكيل مديرية الطب البيطرى، أنه تم تشكيل حملة بتعليمات من محافظ القليوبية عقب ورود خطاب من الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، بناء على الخطاب الوارد من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بشأن انتشار الكلاب الضالة بمحيط المدارس.

وعلى الفور أحال المحافظ الأمر للمديرية، وتم تشكيل حملة مكبرة للتخلص من الكلاب الضالة والمسعورة ومواجهة مرض السعار والكلاب باستخدام مادة الاستركنين بديلا عن القتل بالخرطوش المحظور أمنيا، وذلك بمشاركة كل أطباء الإدارات وجميع أطباء الصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.