بالصور: جولة في غرف طعام عائلة "كاردشيان"

تستقبل عائلة Kardashian ضيوفها على العشاء في مجموعة من غرف الطعام الأنيقة، الأمكنة التي تجمع بين الذوق والبساطة بذكاء.

"سيدتي. نت" يعرض صور غرف طعام الأخوات "كاردشيان" Kardashian ووالدتهن المهووسة بشراء البيوت وتصميمها بشكل متقن، في ما يأتي:

1. كريس جينر Kris Jenner

للفخامة عنوان في غرفة طعام والدة "الأخوات كاردشيان" Kris Jenner، والمؤثثة بطاولة مستطيلة ومحوّطة بكراس مزوّدة بقوائم خشبية ومنجدة بالمخمل البني، وتتدلّى من سقفها ثريات محمّلة بحبات الكريستال، فيما تصميم الستائر ينطق حروف الأناقة!

2. كيم كاردشيان Kim Kardashian

في فيللا Kim Kardashian الواقعة في ولاية "كاليفورنيا"، تمتدّ مساحة فسيحة تجمع المطبخ وغرفة الطعام. وتبدو الأخيرة بسيطة في تصميمها، ما يساعد على انعكاس الأجواء الريفية الهادئة في الأرجاء من خلال أعمال الخشب التي تهيمن على الأثاث والسقف. كما تساعد الكراسي المنجدة بالقماش الأبيض في إضفاء لمسة حيوية على المساحة.

3. كلوي كاردشيان Khloé Kardashian

في منزل Khloé Kardashian الواقع في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، تستقبل المالكة زوّارها على العشاء في غرفة طعام مؤلفة من طاولة من الخشب، وكراسٍ عدة مشغولة من القماش، بعد أن تكون قد أعدّت أشهى الأطباق على الطاولة الخشب الضخمة التي تتوسّط المطبخ المُحاط بخزائن مشغولة من خامة الخشب النبيلة.

4. كورتني كاردشيان kourtney Kardashian

في منزل kourtney Kardashian الواقع في "ميامي"، تتوسّط غرفة الطعام طاولة خشب ذات سطح متعرّج وكراس مغطّاة بالقماش. كما يتقابل في غرفة الطعام المذكورة زوجان من الخزائن مصنوعان من الخشب المعتق، ومحمّل كل منهما بمرآة ضخمة. وتعزّز الإضاءة المشهد!

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