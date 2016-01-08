ألونسو: زيدان سينمح ريال مدريد قوة كبيرة.. ولا أعرف موعد اعتزالي

(إفي): أكد لاعب الوسط الإسباني ولاعب ريال مدريد السابق، تشابي ألونسو، خلال تواجده مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في معسكره بالعاصمة القطرية الدوحة، أن تواجد المدير الفني الجديد للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان "سيمنح جميع لاعبي الفريق طموحا كبيرا".

وقال اللاعب الإسباني خلال مؤتمر صحفي:"أعرفه جيدا (يقصد زيدان)، لقد لعبت ضده كما أنني عاصرته كمدرب مساعد مع أنشيلوتي وأتمنى أن تكلل تجربته الجديدة بالنجاح".

وكان رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الإثنين

الماضي إقالة رافائيل بينيتث من تدريب الفريق الملكي، واختيار زيدان، الذي كان يشغل منصب مدرب الفريق الرديف، خليفة له.

ولم تتعلق تصريحات ألونسو، الذي جدد تعاقده مع النادي البافاري يوم 18 ديسمبر المنصرم حتى عام 2017 ، بالمدرب الجديد للميرينجي فقط ولكن تطرق لمدرب البايرن الراحل إلى أجواء الدوري الإنجليزي، جوسيب جوارديولا.

وأبرز اللاعب المخضرم (34 عاما) في تصريحاته"البريميير ليج بطولة كبيرة للغاية والجماهير لديها شغف كبير بكرة القدم في إنجلترا. وبعد تجربتي الدوري الإسباني والألماني، سيكون الدوري الإنجليزي بمثابة تحد كبير بالنسبة له، ولكن عليك خوض هذه التجارب إذا كنت تحب كرة القدم".

وأثنى ألونسو على المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي تدرب تحت إمرته في الريال لمدة موسمين (2013-2014 و2014-2015)، حيث أنه سيكون خليفة جوارديولا الذي سيرحل الموسم القادم.

وقال في هذا الصدد:"أعرف أنشيلوتي جيدا، لقد فزنا معه بلقب دوري الأبطال، وهو انتداب هام للغاية وسيكون لدينا الوقت للتحدث حول هذا الأمر. هو مدرب كبير للغاية، اعتقد أنها ليست اللحظة المناسبة للحديث حول هذا الأمر، لأننا لدينا مدير فني لا زال متواجد في منصبه".

ولم يفصح اللاعب عن أي تفاصيل خاصة باحتمالية اعتزاله كرة القدم داخل الملاعب القطرية مثلما فعل مواطنيه سابقا جوارديولا وراؤول وتشابي هيرنانديز.

وشدد حول هذا الأمر"لا يمكنك التنبؤ بما يمكن أن يحدث، ليس لدي أي فكرة في الوقت الحالي، أشعر براحة في بايرن ولا أخطط لأشياء سابقة لأوانها".

من جانبه، تحدث قائد الفريق، فيليب لام، عن المدرب الإيطالي الذي سيتولى تدريب الفريق البافاري الموسم المقبل. "بالنسبة لي هو من الجيد أن أتدرب تحت قيادة مدرب حصد نجاحات كبيرة على المستوى الدولي، لدي الكثير من الشغف من أجل بدء العمل معه".