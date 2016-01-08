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أوزيل يختار أفضل لحظة في موسم أرسنال الحالي

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أوزيل يختار أفضل لحظة في موسم أرسنال الحالي أوزيل يختار أفضل لحظة في موسم أرسنال الحالي

ما هي أفضل لحظة عاشها مسعود أوزيل لاعب أرسنال خلال الموسم الجاري مع المدفعجية؟ اللاعب الألماني يجيب.

ويتألق أوزيل رفقة أرسنال خلال الموسم الجاري إذ أنه صنع 16 هدفا، وسجل ثلاثة أهداف بعد مرور 20 جولة من الدوري الإنجليزي.

وساهم تألق أوزيل في تصدر أرسنال لجدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وأجاب أوزيل على أسئلة جماهيره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكان أحدهم يسأله عن أفضل لحظة له خلال الموسم الجاري.

وأجاب اللاعب الألماني"أول مرة تصدر فيها أرسنال جدول الترتيب الموسم الحالي".

وداعب أوزيل جماهيره قائلا أن أول كلمة إنجليزية تعلمها هي "صناعة الأهداف".

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فيديو اليوم السابع