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أخبار المغرب اليوم ..السلطات الأمنية تقبض على خلية تابعة لداعش

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أخبار المغرب اليوم ..السلطات الأمنية تقبض على خلية تابعة لداعش أخبار المغرب اليوم ..السلطات الأمنية تقبض على خلية تابعة لداعش
ركزت أخبار المغرب اليوم، الجمعة، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار المغرب اليوم، أعلنت السلطات المغربية إن قوات الأمن اعتقلت سبعة أشخاص للاشتباه فى أنهم متشددون على صلة بتنظيم "داعش" من بينهم زعيم المجموعة، وذكرت السلطات المغربية أن المجموعة المتشددة كانت نشطة فى بلدة دار بوعزة بالقرب من الدار البيضاء.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن المجموعة كانت على اتصال بداعش فى سوريا والعراق، وحاولت إرسال مقاتلين إلى هناك للتدريب حتى يعودوا وينفذوا هجمات على أرض المغرب.

وتشير التقديرات إلى أن 2000 مغربى يحاربون فى صفوف جماعات مسلحة فى سوريا والعراق.. وعاد نحو 220 إلى المغرب ووضعوا فى السجون بينما قتل 286 شخصا.

وتعيش المملكة المغربية فى حالة تأهب قصوى منذ عام 2014 بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على مساحات كبيرة من شمال العراق وسوريا.

ومن أخبار المغرب اليوم، نفى وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم المغربية مصطفى الخلفى ما تم تداوله بشأن رفع الجيش الموريتانى علم موريتانيا فى مدينة الكويرة بالصحراء المغربية، واستدعاء القائم بالأعمال الموريتانى لتقديم توضيحات إلى وزارة الشئون الخارجية والتعاون.

وقال الخلفى، خلال الندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومى الأسبوعى، إن الأخبار التى تم تداولها شائعات غير صحيحة، مؤكدا أن علاقات المملكة المغربية مع موريتانيا أخوية وقوية وقائمة على التعاون.

وبخصوص علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبى، أكد الوزير أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على الشراكة التى تجمعه بالدول الأوروبية، نافيا استعداد المملكة المغربية لتعليق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى، بعد قرار المحكمة الأوروبية الإلغاء الجزئى لاتفاقية الصيد البحرى مع المغرب.

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مصر 365

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