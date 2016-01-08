أخبار فلسطين اليوم.. حركة الجهاد الإسلامى تنعى شهداء مدينة الخليل

ركزت أخبار فلسطين اليوم، الجمعة، على نعى حركة "الجهاد الإسلامى فى فلسطين" الشباب الأربعة الذين استشهدوا ببلدة سعير شمالى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية.>وركزت أخبار فلسطين اليوم على دعوة حركة الجهاد الإسلامى إلى تصعيد الانتفاضة ردا على الجرائم البشعة التى ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى، وتوعدت بأن "الرد على هذه الجرائم آت".

واستشهد أربعة شبان فلسطينيين من بلدة سعير فى حادثين منفصلين مساء أمس، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، أطلق عليهم جنود الاحتلال الإسرائيلى النار عند مفترق طرق المجمع الاستيطانى "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، والرابع استشهد برصاص الاحتلال عند مفرق بيت عينون شرق الخليل.

فيما ركزت أخبار فلسطين اليوم على اكتشاف علماء آثار إسرائيليين، عشية عيد الميلاد، تمثالًا قديمًا من الرخام لكبش يعتقدون أنه يرمز للمسيح، حسب ما ذكره موقع "ديسكفرى".

ووفقا لعلماء الآثار، فإن التمثال كان جزءًا من الديكور لكنيسة بيزنطية ترجع إلى القرن السادس أو السابع الميلادى، تقع بالقرب من مدينة الميناء القديمة وكان فى حالة جيدة من الحفظ.

وتبعاً للبيان الذى أصدرته إدارة الحفريات نيابة عن سلطة آثار الاحتلال الإسرائيلى، فإن التمثال يمثل صورة شائعة نوعًا ما فى الفن المسيحى، حيث لم يكن يصور كشخص بل كان يتم استخدام الرموز إشارةً له وكان "الكبش" أحد هذه الرموز، كما أنه كان يتم تمثيل الكبش محمولا على أكتاف "الراعى الصالح"، وأحيانًا كان يقع الحيوان إلى اليسار أو اليمين من يسوع، وفى هذه الحالة يكون المقصود بالكبش المؤمنين أو الشعب الذى يرعاه المسيح.