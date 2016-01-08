مرور القاهرة يضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة أعلى محاور العاصمة

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين العاصمة، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، بهدف رصد للمخالفات المرورية وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وتمكنت الإدارة من خلال حملاتها المرورية من رصد 5130 مخالفة مرورية متنوعة ما بين السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والسير بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم إجراء تحليل طبى لـ50 سائقا، وتم إثبات تعاطى 4 أشخاص للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

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