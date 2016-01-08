ضبط أخصائى بـ"الشباب والرياضة" فى المنوفية بحوزته 21 تذكرة هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظتى الغربية والمنوفية، من ضبط 4 عاطلين وأخصائى بمديرية الشباب والرياضة، بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

فى الغربية، تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط عاطلين وبحوزتهما 46 قطعة حشيش، تزن 300 جرام بقصد الإتجار، ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الهرميل، رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين "إبراهيم. ا. ع" 27 سنة عاطل، له معلومات متنوع وبحوزته 33 قطعة حشيش تزن 200 جرام و400 جنيه، وتحرير المحضر رقم 409 جنايات قسم أول طنطا لسنة 2016، كما تم ضبط "أحمد. م. ج" 23 سنة عاطل، بحوزته 13 قطعة حشيش تزن 100 جرام بقصد الإتجار، و600 جنيه، وتحرير المحضر رقم 407 جنايات قسم أول طنطا لسنة 2016 وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفى المنوفية تمكنت وحدة مباحث قسم منوف، من ضبط أخصائى بمديرية الشباب والرياضة، وبحوزته 21 تذكرة هيروين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد عبد الصمد، رئيس مباحث قسم منوف، يفيد بالقبض على "م. ع" 28 سنة، أخصائى بمديرية الشباب والرياضة، وبحوزته 21 تذكرة من مادة الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرير محضر وإخطار النيابة.

كما تمكنت وحدة مباحث السادات، من القبض على عاطل وبحوزته بندقيتين خرطوش بدون ترخيص، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات، يفيد بالقبض على "عماد. ح" 35 سنة عاطل، ومقيم بمدينة السادات، وبحوزته بندقيتى خرطوش، وطلقتى خرطوش، وهاتف محمول، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. كما تمكنت مباحث مركز تلا من ضبط عاطل وشهرته "حنكش" بحوزته 6 لفافات هيروين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد نصر القارح، رئيس مباحث مركز تلا، يفيد بضبط "محمود. ع" 25 سنة عاطل، وشهرته "حنكش" وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، ومطواه قرن غزال، و6 لفافات بلاستيك بها مسحوق "بيج" اللون يشبه الهيروين، و8 قطع حشيش، و400 جنيه، وهاتف محمول، وتحرير المحضر رقم 602 جنح مركز تلا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.