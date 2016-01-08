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محافظ المنوفية يوافق على فتح 10 مخابز جديدة بمنوف واشمون وشبين

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محافظ المنوفية يوافق على فتح 10 مخابز جديدة بمنوف واشمون وشبين محافظ المنوفية يوافق على فتح 10 مخابز جديدة بمنوف واشمون وشبين
وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية على إنشاء 10 مخابز جديدة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها، حيث وافق على صرف حصص من الدقيق البلدي 82% لتشغيل هذه المخابز بعد التقدم لمديرية والتجارة الداخلية بكافة المستندات.

وجاء ذلك بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز من اشتراطات المخابز البلدية، من حيث المساحة والارتفاع وكامل التجهيزات بمعرفة لجنة المعاينات بمديرية التموين والتجارة للمحافظة.

وفى منوف وافق المحافظ على سير الوحدة المحلية المختصة فى اجراءات ترخيص مخبز بلدي نصف آلى للمواطن محمد سيد احمد معوض بقرية تتا، ووافق ايضا المحافظ على سير الوحدات المحلية المختصة بكل من سرس الليان للسيد محمد زهران وشبرا باص التابعه لمركز شبين الكوم، بالترخيص لفايزة عبد الرحمن على بركات، وفى مركز أشمون وافق المحافظ على سير الوحدة المحلية المختصة فى اجراءات ترخيص مخبز بلدي بقرية شطانوف للمواطن اسماعيل يوسف امين، وإبراهيم يحي مرسي بقرية قورص وإيمان حسن خليفة بقرية ابو عوالى لنعمه عبد العزيز بسهواج، وعادل فارس هلال بقرية منشاة جريس وهالة قلماوى بقرية الحلواصي ونزيه عزيز داود بقرية الكوادي.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تسعى دائما الى تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة لتقليل العبء عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة.

وفى سياق آخر، التقى محافظ المنوفية مع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، لبحث عددا من الموضوعات والتعاون بين المحافظة والجامعة في مختلف القطاعات، حيث تم طرح موضوع التوسعات المطلوبة لجامعة المنوفية لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، وتقديم المزيد من الخدمات العلمية والمجتمعية.

وتناول اللقاء سبل زيادة الاستفادة من الدور المجتمعي لجامعة المنوفية التي تتميز بعراقتها، بحيث يتم الاستعانة بأساتذة الجامعة كاستشاريين في الموضوعات التي تتطلب دراسات متخصصة، كما تم مناقشة الاستفادة من طلاب الجامعة في عددا من الأعمال المجتمعية كعمل جداريات بمدن المحافظة وغير ذلك من الأنشطة الطلابية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن جامعة المنوفية من أعرق الجامعات، وهي بمثابة بيت خبرة، مشيرا إلى أن التعاون بين المحافظة والجامعة سيثمر فى النهاية لصالح المواطن المنوفي.

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مصر 365

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