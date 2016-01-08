أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"التضامن الاجتماعى" بالوادى الجديد تتلقى طلبات دعم العرائس غير القادرات

Google+ Print
"التضامن الاجتماعى" بالوادى الجديد تتلقى طلبات دعم العرائس غير القادرات "التضامن الاجتماعى" بالوادى الجديد تتلقى طلبات دعم العرائس غير القادرات

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال إبراهيم محمد مدير عام التضامن بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إن المديرية تواصل تلقى طلبات العرائس الأيتام وغير القادرات على تجهيز أنفسهن بهدف الحصول على مساعدات مالية لإتمام نفقات الزواج، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية ضمن أنشطتها لدعم فقراء وأيتام المحافظة.
>واضاف مدير التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن المديرية والإدارات التابعة لها تتلقى طلبات الفتيات مرفقا بها شهادة وفاة الأب، ليتم فحصها، وهو الإجراء الذى تقوم به المديرية من خلال الأقسام المختصة لضمان وصول هذا الدعم لمن تستحقه من الفتيات غير القادرات، مؤكدا على أن جمعية الأورمان قد ساهمت فى تجهيز عدد كبير من الفتيات اليتيمات على مدار العامين السابقين.
>


>
>
'); } }); } catch (e) { } } return false; });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365