"التضامن الاجتماعى" بالوادى الجديد تتلقى طلبات دعم العرائس غير القادرات

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال إبراهيم محمد مدير عام التضامن بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إن المديرية تواصل تلقى طلبات العرائس الأيتام وغير القادرات على تجهيز أنفسهن بهدف الحصول على مساعدات مالية لإتمام نفقات الزواج، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية ضمن أنشطتها لدعم فقراء وأيتام المحافظة.

>واضاف مدير التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن المديرية والإدارات التابعة لها تتلقى طلبات الفتيات مرفقا بها شهادة وفاة الأب، ليتم فحصها، وهو الإجراء الذى تقوم به المديرية من خلال الأقسام المختصة لضمان وصول هذا الدعم لمن تستحقه من الفتيات غير القادرات، مؤكدا على أن جمعية الأورمان قد ساهمت فى تجهيز عدد كبير من الفتيات اليتيمات على مدار العامين السابقين.

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