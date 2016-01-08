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مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ينظم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة

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مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ينظم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ينظم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة
أعلن نظير لطفى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، أن المركز نظم اليوم، الجمعة، بالتنسيق مع إحدى شركات السياحة الحفل (المجانى) للأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "ارسم بسمة" وتضمنت فقرات الحفل "القفاص شو" مع فقرات الساحر والأراجوز والعرائس والتنورة ومسابقات وجوائز قيمه بهدف رسم ابتسامة، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وأشار لطفى إلى أن الحفل حضرة عدد كبير من القيادات وأبناء الإسماعيلية على رأسهم اللواء محمد عبد المنعم، وعادل عبد المنعم، المستشار الإعلامى لشركة مياه القناة والمستشار سيد يونس، المستشار السابق لمحافظة الإسماعيلية، وقامت بتنظيم الحفل عبير العيسوى.

جانب من حفل مركز شباب الشيخ زايد -اليوم السابع -1 -2016
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جانب من حفل مركز شباب الشيخ زايد

حفل فنى وجوائز لذوى الاحتياجات الخاصة -اليوم السابع -1 -2016
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حفل فنى وجوائز لذوى الاحتياجات الخاصة

الأطفال المشاركين أثناء الحفل -اليوم السابع -1 -2016
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الأطفال المشاركين أثناء الحفل


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