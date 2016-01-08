إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ثلاث موانئ بالسويس "بورتوفيق والأدبية والزيتيات"، وذلك بعد التحسن التدريجى للأحوال الجوية اليوم الجمعة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن ميناءى السخنة وشرم الشيخ يواصلان الغلق، وأن إدارة الهيئة تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وعود فتح الموانئ أو غلقها.

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