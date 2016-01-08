أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

Google+ Print
إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية
أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ثلاث موانئ بالسويس "بورتوفيق والأدبية والزيتيات"، وذلك بعد التحسن التدريجى للأحوال الجوية اليوم الجمعة.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن ميناءى السخنة وشرم الشيخ يواصلان الغلق، وأن إدارة الهيئة تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وعود فتح الموانئ أو غلقها.

- العواصف الترابية تضرب المحافظات وتربك الحركة المرورية والملاحية.. إغلاق موانئ السويس الأربعة لانعدام الرؤية بسبب العاصفة.. وتوقف الملاحة وغلق ميناء الصيد وبوغاز البرلس بكفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365