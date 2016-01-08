رسميا. .إيقاف سواريز مباراتين في كأس الملك

أصدر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا بإيقاف لويس سواريز المهاجم الأوروجواني لفريق برشلونة مباراتين في بطولة كأس ملك إسبانيا.

سواريز دخل في شجار مع لاعبي إسبانيول عقب الفوز عليهم بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان سواريز تشاجر مع اللاعبين في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس عقب اللقاء، وانهال عليهم بالسباب حسب الشهود على الواقعة.

الإتحاد الإسباني بدوره أصدر قرارا بإيقاف سواريز لمباراتين على خلفية هذا السلوك، وبذلك سيغيب عن مباراتي الإياب أمام إسبانيول في كأس ملك إسبانيا، ومباراة الذهاب في الدور ربع النهائي حال تأهل برشلونة.

وسيلتقي برشلونة مع إسبانيول في إياب الدور ثمن النهائي، يوم الأربعاء المقبل، إذ فاز برشلونة ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف.