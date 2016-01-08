أوسكار ينفي وقوع مشاجرة بينه وبين دييجو كوستا

(إفي): نفى البرازيلي أوسكار وقوع شجار مع مواطنه دييجو كوستا في مران نادي تشيلسي الانجليزي لكرة القدم، مؤكدا أن اللاعب الدولي يعد "أحد أفضل أصدقائه".

وقال أوسكار على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "أولئك الذين يقولون إن دييجو كوستا وأنا قد تشاجرنا يكذبون.. هو أحد أفضل أصدقائي ولم نتشاجر مطلقا".

وكانت صحيفة (دايلي تليجراف) البريطانية قد نشرت الخميس أن اللاعبين قد انخرطا في مشادة خلال مران تشيلسي، ما تطلب تدخل بعض زملائهما في الفريق.

وقال الصحيفة إن أوسكار قام خلال المران بتدخل عنيف على ركبة كوستا، برازيلي الأصل إسباني الجنسية.

وقلل الهولندي جوس هيدينك، المدير الفني المؤقت لتشيلسي من أهمية الحادثة التي وقعت في مدينة كوبهام الرياضية (جنوب غرب لندن)، مؤكدا أن اللاعبين تمازحا بشأنه بعد التدريبات.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي بعد غد الأحد سكونثورب يونايتد في استاد ستامفورد بريدج في منافسات الجولة الثالثة من كاس انجلترا.