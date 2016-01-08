جنايات القاهرة تنظر غدًا قضية وزير الزراعة السابق وثلاثة آخرين بتهمة الرشوة



> تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، ثانى جلسات محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق و3 متهمين آخرين فى قضية “رشوة وزارة الزراعة “.

والمتهمون فى القضية هم كلاً من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحيى الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.

جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام خلال الفترة من شهر أبريل 2015 وحتى 7 سبتمبر الماضي.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث (رجل الأعمال) بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة وهاتفين محمولين وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وصيدلية بمحيط مسكنه ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة وذلك بقيمة 948 ألفا و 484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و 109 جنيهات مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي والحيواني على مساحة الأرض المذكورة. وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.

تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال – بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده – وعودا وعطايا على سبيل الرشوة كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة “السابق” والثاني مساعده.